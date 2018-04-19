Нерасторопный медведь устроил пробку на дороге

Водители не рискнули обгонять хищника или пугать его сигналом, а потому уступили ему приоритет движения. При этом сами они вынуждены медленно тащиться за медведем.

Примечательно, что наличие машин и людей совершенно не смутило животное — медведь невозмутимо прошествовал мимо водителя, снимающего происходящее на видео, и продолжил свой путь.

Это далеко не первый случай, когда животные становятся причиной дорожных происшествий. Так, например, в Москве голубь устроил ДТП, а в Вашингтоне водители наблюдали, как лосось переходит дорогу.