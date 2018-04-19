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Пробки в Москве оцениваются в семь баллов
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Пробки в Москве оцениваются в семь баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Так, на МКАД есть затруднения на северо-западе (внутренняя и внешняя сторона) и примыкающем Ленинградском шоссе, западе (внутренняя), юго-западе (внешняя), юго-востоке (в обе стороны), северо-востоке (внешняя).
В пределах кольца есть затруднения на Можайском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Дмитровском шоссе, Ростокинском проезде, ул. Люблинская, ул. Бакинская, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте, проспекте Вернадского.
Третье Транспортное кольцо загружено на всей протяженности, за исключением участков в Красносельском и Басманном районах (внутренняя сторона), Лефортово (внутренняя), Нижегородский (внешняя), Даниловский (внешняя), Донской (в обе стороны), Пресненском (внешняя).
В центре загружены Садовое кольцо и основные магистрали, улицы и набережные в районе Кремля, Бульварное кольцо, ул. Солянка, Новая площадь, ул. Большая Лубянка, ул. Неглинная, ул. Большая Дмитровка, ул. Пречистенка.
По прогнозам сервиса, к 20:00 загруженность дорог составит шесть баллов.
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