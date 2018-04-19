«Ее буквально размотало»: в Самарской области у поселка Винтай фура врезалась в «Приору» 

В четверг, 19 апреля, в Самарской области произошло тройное ДТП. Водитель большегрузной машины «Вольво» двигался по трассе М-5.
— На 922 километре он перестал соблюдать дистанцию и врезался в «Ладу-Приору», которая ехала впереди, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
— Возле поселка Винтай образовалась большая пробка. «Ладу» буквально размотало в аварии, — рассказал очевидец.
В результате столкновения легковушку отбросило к прицепу работников дорожной службы. В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Приоры», медики назначили ей амбулаторное лечение.