«Ее буквально размотало»: в Самарской области у поселка Винтай фура врезалась в «Приору»

В четверг, 19 апреля, в Самарской области произошло тройное ДТП. Водитель большегрузной машины « Вольво » двигался по трассе М-5.

— На 922 километре он перестал соблюдать дистанцию и врезался в «Ладу-Приору», которая ехала впереди, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Возле поселка Винтай образовалась большая пробка. « Ладу » буквально размотало в аварии, — рассказал очевидец.

В результате столкновения легковушку отбросило к прицепу работников дорожной службы. В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Приоры», медики назначили ей амбулаторное лечение.