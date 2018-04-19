Группа «Пикник» возобновила гастроли после аварии концертом в Твери

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Рок-группа «Пикник» возобновила концертную деятельность после дорожно-транспортного происшествия 16 марта, в котором музыканты пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в тверском доме культуры «Пролетарка», где стартовал концерт музыкантов.

"Концерт «Пикника» начался. Проданы почти все билеты. Большой зрительный зал вмещает более 600 человек", — сказали в дому культуры.

Музыканты группы «Пикник», которые 16 марта ехали из Владимира на выступление в Рязань, пострадали при столкновении трех автомобилей в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автодороги Владимир — Тума. Пострадали семь человек, в том числе пять музыкантов группы «Пикник». Из-за аварии были перенесены концерты в Мурманске, Петрозаводске и Калининграде.