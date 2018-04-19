Ликсутов допустил появление беспилотных электробусов через 10-15 лет

Беспилотные электробусы могут выйти на маршруты в Москве через 10-15 лет, заявил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«Думаю, да», — сказал он, отвечая на вопрос RNS, появятся ли в Москве беспилотные электробусы через 10-15 лет.

Ранее сообщалось, что Москва в 2017 году протестировала несколько моделей электробусов финских, китайских, белорусских и российских производителей.

Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.