М. Ликсутов: 80 водителей троллейбуса прошли переобучение на право управления электробусом

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Чтобы водителям троллейбуса, а это в основном женщины, получить возможность управления электробусом, им надо пройти экзамен. На сегодня 80 водителей троллейбуса получили право на управление электробусом. Всего есть потребность в 2018 г. на 230 водителей, которых мы получим к III кварталу», — пояснил М. Ликсутов.