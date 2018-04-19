М. Ликсутов: 80 водителей троллейбуса прошли переобучение на право управления электробусом 

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Чтобы водителям троллейбуса, а это в основном женщины, получить возможность управления электробусом, им надо пройти экзамен. На сегодня 80 водителей троллейбуса получили право на управление электробусом. Всего есть потребность в 2018 г. на 230 водителей, которых мы получим к III кварталу», — пояснил М. Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, на заседании Госсовета предложил создать для водителей с правами на вождение троллейбуса возможность облегченного перехода на вождение электробусов. По его словам, это даст возможность огромным коллективам стабильно продолжать работать с новым видом транспорта, который вскоре появится на улицах Москвы.