Ещё
М. Ликсутов: 80 водителей троллейбуса прошли переобучение на право управления электробусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Ликсутов: 80 водителей троллейбуса прошли переобучение на право управления электробусом 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Чтобы водителям троллейбуса, а это в основном женщины, получить возможность управления электробусом, им надо пройти экзамен. На сегодня 80 водителей троллейбуса получили право на управление электробусом. Всего есть потребность в 2018 г. на 230 водителей, которых мы получим к III кварталу», — пояснил М. Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, на заседании Госсовета предложил создать для водителей с правами на вождение троллейбуса возможность облегченного перехода на вождение электробусов. По его словам, это даст возможность огромным коллективам стабильно продолжать работать с новым видом транспорта, который вскоре появится на улицах Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
ЦОДД: Движение на ул. Новый Арбат в сторону области ограничено из-за провала грунта Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на юге Москвы Пробки в Москве достигли восьми баллов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин133
Названы сроки открытия Крымского моста47
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение