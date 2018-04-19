Трехлетняя девочка в США тяжело ранила мать из пистолета

Трехлетняя американка выстрелила в свою мать из отцовского пистолета. Подробности страшной истории привело РИА «Новости»

Инцидент произошел городе Меррилвилль в штате Индиана. Свидетели услышали выстрел и крики в машине, стоявшей на парковке возле магазина. Потом они увидели залитую кровью женщину, с трудом выбравшуюся из автомобиля.

Как удалось установить полицейским, немедленно вызванным на место происшествия, в 21-летнюю женщину, которая находилась на раннем сроке беременности, попала пуля, выпущенная ее трехлетней дочерью. Заряженный пистолет оставил на центральной консоли автомобиля отец ребенка перед тем, как пойти в магазин.

Этого вообще не должно было произойти. Оружие надо было хранить в багажнике незаряженным

— Полицейский штата Индиана

Убитый горем отец задержан и помещен под стражу.

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