ДТП на Стачках: пострадал один человек 

Сегодня, в 17:48 в социальных сетях появились фотографии ДТП с участием пешехода. Очевидцы рассказывают, что на месте стоят два разбитых автомобиля, а на асфальте без сознания лежит человек.
На месте уже работают сотрудники МЧС и полиции. Известно, что столкнулись два автомобиля, Mersedes и BMW. У BMW разбито лобовое стекло, а перед ним на дороге лежит тело. Очевидцы в комментариях делятся леденящими душу подробностями: «Я мимо проезжал, не понял кого сбили, но крови много было очень». Степень полученных травм пострадавшего пока не известна, ведется расследование произошедшего.