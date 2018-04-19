ДТП на Стачках: пострадал один человек

Сегодня, в 17:48 в социальных сетях появились фотографии ДТП с участием пешехода. Очевидцы рассказывают, что на месте стоят два разбитых автомобиля, а на асфальте без сознания лежит человек.