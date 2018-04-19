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Один человек погиб в ДТП на трассе в Сергиево‑Посадском районе
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Один человек погиб в ДТП на трассе в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на трассе М-8 в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 19:30 в Сергиево-Посадском районе на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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