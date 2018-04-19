Количество автомобилей в системе московского каршеринга достигло 7,7 тыс.

Количество автомобилей в системе московского каршеринга достигло 7,7 тыс., сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

«Сейчас в Москве 7,7 тыс. автомобилей каршеринга», — сказал он.

М. Ликсутов отметил, что операторы каршеринга до конца 2018 г. намерены увеличить указанное количество до 15 тыс. автомобилей.

Каршеринг — кратковременная поминутная аренда автомобилей. После регистрации у оператора клиент находит ближайшую машину с помощью специального приложения, совершает поездку, паркует машину и завершает аренду. Проект «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 г.