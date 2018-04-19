Житель Котово заявил об угоне легковушки, которую сам разбил и сжег в ДТП

В городе Котово Волгоградской области подвыпивший местный житель во время пьяных покатушек на автомобиле с друзьями попал в ДТП.

На одной из улиц легковушка врезалась в столб и загорелась. Чтобы избежать лишения прав за вождение в нетрезвом виде 31-летний мужчина сообщил об угоне своей же машины.

— В полицию позвонила жительницы Котово и рассказала о возгорании «ВАЗ-21065». Когда полицейские начали проверку, выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежит 31-летнему мужчине. Он это подтвердил, но рассказал, что накануне его угнали, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Во время выяснения всех обстоятельства оказалось, что машина попала в ДТП и загорелась, когда за рулем был сам владелец, а вместе с ним в салоне находились его друзья. Понимая, что за пьяное вождение грозит лишение прав, котовчанин не придумал ничего лучше, как сообщить об угоне.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».