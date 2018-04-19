Ещё
Житель Котово заявил об угоне легковушки, которую сам разбил и сжег в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Котово заявил об угоне легковушки, которую сам разбил и сжег в ДТП 

ria34.ru 29 минут назад
В городе Котово Волгоградской области подвыпивший местный житель во время пьяных покатушек на автомобиле с друзьями попал в ДТП.
На одной из улиц легковушка врезалась в столб и загорелась. Чтобы избежать лишения прав за вождение в нетрезвом виде 31-летний мужчина сообщил об угоне своей же машины.
— В полицию позвонила жительницы Котово и рассказала о возгорании «ВАЗ-21065». Когда полицейские начали проверку, выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежит 31-летнему мужчине. Он это подтвердил, но рассказал, что накануне его угнали, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Во время выяснения всех обстоятельства оказалось, что машина попала в ДТП и загорелась, когда за рулем был сам владелец, а вместе с ним в салоне находились его друзья. Понимая, что за пьяное вождение грозит лишение прав, котовчанин не придумал ничего лучше, как сообщить об угоне.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
ria34.ru: последние новости
В Урюпинском районе мотоциклист вылетел с трассы и опрокинулся в кювет За вечер пятницы в Волгограде полицейские оштрафовали 100 водителей Из-за подозрительной сумки в Волгограде встали скоростные трамваи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин133
Названы сроки открытия Крымского моста47
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение