Власти Москвы подтвердили расширение столичного «грузового каркаса» до конца года

«Грузовой каркас» Москвы будет расширен до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Грузовой каркас» появится во всех округах Москвы. В большинстве округов он появится уже в этом году», — подчеркнул он.

Заммэра отметил, что пока «грузовой каркас» есть в трех округах столицы.

На востоке Москвы 17 ноября 2014 г. был запущен пилотный проект «грузового каркаса». Так, грузовики массой более 2,5 тонн могут передвигаться только по выделенным улицам. Двигаться через жилые кварталы грузовикам запрещено. На въездах в жилые зоны установлены знаки, запрещающие транзитный проезд. Съезд грузовиков с «грузового каркаса» разрешен, если автомобиль обслуживает предприятия или граждан, находящихся в обозначенной дорожным знаком зоне, а также, если владелец автомобиля проживает или работает в обозначенной дорожным знаком зоне.