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ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших
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ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Отмечается, что в Марьинском районе Донецкой области около 15.00 автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Водитель легкового авто не справился с управлением, столкнулся с двигавшимся по встречной полосе рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь. Водитель Lanos погиб на месте, его четверо пассажиров были госпитализированы в больницу г. Селидово.
Пассажиры и водитель автобуса получили незначительные повреждения. Именно водитель автобуса и сообщил о произошедшем полиции.
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