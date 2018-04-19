ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших

Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что в Марьинском районе Донецкой области около 15.00 автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Водитель легкового авто не справился с управлением, столкнулся с двигавшимся по встречной полосе рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь. Водитель Lanos погиб на месте, его четверо пассажиров были госпитализированы в больницу г. Селидово.

Пассажиры и водитель автобуса получили незначительные повреждения. Именно водитель автобуса и сообщил о произошедшем полиции.