Ещё
Может ли шоколад гореть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Может ли шоколад гореть 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Последнее время все чаще встречаю в Интернете ролики, где люди простой зажигалкой поджигают плитку шоколада, и она не плавится, а по-настоящему горит! Почему так? Неужели это значит, что весь шоколад у нас на прилавках — химическая подделка?»
Юлия Уточкина, пенсионерка
Отвечает шоколатье Константин Бритарев: «Конечно, к фабричному шоколаду у меня как у специалиста есть определенные вопросы. Но то, что его качество можно проверить таким способом, — это абсолютный миф! Шоколад — это растительный продукт, он будет гореть, и неважно, горький он или молочный. Это больше зависит от влажности продукта, чем от его вида. Какао-бобы, из которых делают какао-порошок, — по сути, те же зерна, что и пшеница. Подожгите пшеничное зернышко, и оно, естественно, начнет пылать. То есть вполне ожидаемо, что горит и шоколадка. Но при нагреве зажигалкой шоколад не будет плавиться и капать. Для того чтобы это произошло, нужно не меньше 600 градусов по Цельсию и очень большое содержание какао-масла в продукте».
ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРАМ, ЕСЛИ АВТОБУС ПОПАЛ В ДТП?
«Помогите разобраться в конфликте с водителем автобуса! Я ехал от метро «Щелковская» в подмосковную Балашиху, но на полпути автобус попал в ДТП. Никто не пострадал, но шофер всех пассажиров высадил. Дескать, добирайтесь как хотите, а я буду ждать ДПС. Денег за поездку тоже никому не вернул. Неужели мы, пассажиры, до такой степени бесправны и должны терпеть это безобразие?»
Николай Михайлович, 53 года
Комментирует председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков: «Водитель повел себя совершенно неправильно. Он нарушил права пассажиров. Во-первых, он был обязан вернуть деньги за проезд в случае поломки автобуса или ДТП. Во-вторых, пассажир имеет право на то, чтобы его довезли до места назначения. Конечно, в Москве или другом крупном городе с этим проблем нет. Если один автобус сломался или попал в аварию, человек дойдет до ближайшей остановки и уедет на следующем. Но в маленьких городах и селах, а также на междугородних рейсах бывает совсем другая история. Перевозчиком может оказаться не крупная компания, а индивидуальный предприниматель. Автопарк у таких частников чаще всего состоит из двух автобусов, один из которых в ремонте, а второй вышел в рейс. Это авиакомпании обязаны иметь резервные самолеты. А для автобусов и маршруток такого требования нет. В итоге часто бывает, что маршрут обслуживает всего один автобус и заменить его невозможно. Тогда пассажиру придется вызывать такси. В этом случае он получает право еще и на возмещение этих расходов. Главное, взять у таксиста счет. Также важно при посадке в автобус брать билет, а не просто отдавать деньги шоферу. Если не удалось решить финансовые вопросы с водителем на месте, пассажиру следует направить перевозчику (автокомбинату или ИП) письменную претензию. К ней надо приложить копию автобусного билета, счета за такси и так далее. Также не будет лишним направить жалобу в Ространснадзор или местную администрацию. Если же и это не поможет, придется обращаться в суд. Кстати, там же можно взыскать с перевозчика и моральный вред. Например, пассажир по вине водителя опоздал на свадьбу к другу или на прием к врачу. Еще один важный момент — гражданину не придется доказывать, что он должен был ехать именно до конкретной остановки (это важно в случае, если на билете не указано место назначения). По таким делам действует презумпция доверия потребителю».
Источник
Карельские вести: последние новости
Часть поселений в Лоухском районе осталась без света из-за аварии Массовое ДТП с автобусом под Ростовом не обошлось без пострадавших СМИ: осужденная за ДТП с «трезвым мальчиком» может выйти на свободу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста47
Появились фото концепта большого внедорожника Lada1
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
В РФ объяснили рост цен на бензин137
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение