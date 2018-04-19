Может ли шоколад гореть

«Последнее время все чаще встречаю в Интернете ролики, где люди простой зажигалкой поджигают плитку шоколада, и она не плавится, а по-настоящему горит! Почему так? Неужели это значит, что весь шоколад у нас на прилавках — химическая подделка?»

Юлия Уточкина, пенсионерка

Отвечает шоколатье Константин Бритарев: «Конечно, к фабричному шоколаду у меня как у специалиста есть определенные вопросы. Но то, что его качество можно проверить таким способом, — это абсолютный миф! Шоколад — это растительный продукт, он будет гореть, и неважно, горький он или молочный. Это больше зависит от влажности продукта, чем от его вида. Какао-бобы, из которых делают какао-порошок, — по сути, те же зерна, что и пшеница. Подожгите пшеничное зернышко, и оно, естественно, начнет пылать. То есть вполне ожидаемо, что горит и шоколадка. Но при нагреве зажигалкой шоколад не будет плавиться и капать. Для того чтобы это произошло, нужно не меньше 600 градусов по Цельсию и очень большое содержание какао-масла в продукте».

ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРАМ, ЕСЛИ АВТОБУС ПОПАЛ В ДТП?

«Помогите разобраться в конфликте с водителем автобуса! Я ехал от метро «Щелковская» в подмосковную Балашиху, но на полпути автобус попал в ДТП. Никто не пострадал, но шофер всех пассажиров высадил. Дескать, добирайтесь как хотите, а я буду ждать ДПС . Денег за поездку тоже никому не вернул. Неужели мы, пассажиры, до такой степени бесправны и должны терпеть это безобразие?»

Николай Михайлович, 53 года

Комментирует председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков : «Водитель повел себя совершенно неправильно. Он нарушил права пассажиров. Во-первых, он был обязан вернуть деньги за проезд в случае поломки автобуса или ДТП. Во-вторых, пассажир имеет право на то, чтобы его довезли до места назначения. Конечно, в Москве или другом крупном городе с этим проблем нет. Если один автобус сломался или попал в аварию, человек дойдет до ближайшей остановки и уедет на следующем. Но в маленьких городах и селах, а также на междугородних рейсах бывает совсем другая история. Перевозчиком может оказаться не крупная компания, а индивидуальный предприниматель. Автопарк у таких частников чаще всего состоит из двух автобусов, один из которых в ремонте, а второй вышел в рейс. Это авиакомпании обязаны иметь резервные самолеты. А для автобусов и маршруток такого требования нет. В итоге часто бывает, что маршрут обслуживает всего один автобус и заменить его невозможно. Тогда пассажиру придется вызывать такси. В этом случае он получает право еще и на возмещение этих расходов. Главное, взять у таксиста счет. Также важно при посадке в автобус брать билет, а не просто отдавать деньги шоферу. Если не удалось решить финансовые вопросы с водителем на месте, пассажиру следует направить перевозчику (автокомбинату или ИП) письменную претензию. К ней надо приложить копию автобусного билета, счета за такси и так далее. Также не будет лишним направить жалобу в Ространснадзор или местную администрацию. Если же и это не поможет, придется обращаться в суд. Кстати, там же можно взыскать с перевозчика и моральный вред. Например, пассажир по вине водителя опоздал на свадьбу к другу или на прием к врачу. Еще один важный момент — гражданину не придется доказывать, что он должен был ехать именно до конкретной остановки (это важно в случае, если на билете не указано место назначения). По таким делам действует презумпция доверия потребителю».

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