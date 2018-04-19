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Ночь без присмотра — и вот что случилось с автомобилем приморца
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Ночь без присмотра — и вот что случилось с автомобилем приморца 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Житель Приморья за ночь лишился половины автомобиля, сообщает PRIMPRESS.
По словам жителя края, проживающего в районе Барановского гарнизона, что в Уссурийске, он оставил свой автомобиль Toyota Probox на ночь без присмотра. На утро владелец машины не узнал ее — в авто была выбита и похищена задняя дверь, крышка капота, выбиты боковые стекла, а также похищены вещи из салона.
Фотографию с печальным зрелищем опубликовал блогер Марк Чернослив, подписчики которого посочувствовали автомобилисту и заявили, что раньше злоумышленники «только колеса снимали», а сейчас творят такое.
«Какой ужас, как страшно жить с такими отморозками в одном городе. Работать не хотят».
«Капец, как умудрились разобрать авто ночью до такого состоя. Жжесть что с людьми происходит».
«А что вы хотели, вокруг 3 зоны освобождаются и чудят, раньше вывозили по прописке, а сейчас пинок под зад».
«Дома разбирают, если хозяин отсутствует, а здесь всего лишь машина».
В то же время многие пользователи посчитали, что автовладелец сам виноват, что оставил машину без присмотра.
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