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«Кабина практически вся ушла под фуру»: на подъезде к Екатеринбургу ГАЗель влетела под КамАЗ
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«Кабина практически вся ушла под фуру»: на подъезде к Екатеринбургу ГАЗель влетела под КамАЗ 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 16:30 на подъезде к Екатеринбургу ГАЗель врезалась в стоящий на обочине КамАЗ с полуприцепом. Авария произошла на 180-м километре Челябинского тракта.
— Кабина ГАЗели практически вся ушла под фуру, водитель чудом остался жив. Спасатели достали водителя с помощью троса, выдернули газель из-под грузовика, — рассказали Е1.RU очевидцы аварии.
По предварительным данным, 31-летний водитель ГАЗели получил серьёзные травмы: у него сломаны рёбра и голени.
— В результате ДТП водитель газели получил телесные повреждения и был госпитализирован в 36-ю городскую больницу Екатеринбурга, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Пока спасатели вызволяли водителя ГАЗели, движение временно было перекрыто. Все автомобили проезжали по левому ряду.
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