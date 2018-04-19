«Кабина практически вся ушла под фуру»: на подъезде к Екатеринбургу ГАЗель влетела под КамАЗ

Сегодня около 16:30 на подъезде к Екатеринбургу ГАЗель врезалась в стоящий на обочине КамАЗ с полуприцепом. Авария произошла на 180-м километре Челябинского тракта.

— Кабина ГАЗели практически вся ушла под фуру, водитель чудом остался жив. Спасатели достали водителя с помощью троса, выдернули газель из-под грузовика, — рассказали Е1.RU очевидцы аварии.

По предварительным данным, 31-летний водитель ГАЗели получил серьёзные травмы: у него сломаны рёбра и голени.

— В результате ДТП водитель газели получил телесные повреждения и был госпитализирован в 36-ю городскую больницу Екатеринбурга, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Пока спасатели вызволяли водителя ГАЗели, движение временно было перекрыто. Все автомобили проезжали по левому ряду.