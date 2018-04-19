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Воронежские улицы отчистят от брошенных авто
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Воронежские улицы отчистят от брошенных авто 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В городе начали уборку автохлама. В Воронежских дворах станет больше парковочных мест — территории начали освобождать от автохлама. Чиновники вешают на брошенных машинах уведомления с требованием металлолом убрать. Если же хозяин игнорирует предупреждения, то машину эвакуируют. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Эти «Лада» и «УАЗик» на улице Междуреченской припарковались аж несколько лет назад — так и стоят. Местные жители уже и не помнят, когда точно здесь появились эти машины. По всем признакам они брошены — спущены колеса, нет номеров, разбиты стекла.
— Очень плохо, что такие машины стоят, загораживают проезд. Тут у нас и дети гуляют. Хотелось бы, чтоб было чисто, красиво. А вот такое стоит — не радует глаз, — жалуется горожанка Галина Требунских. Сгоревшая машина на улице Урицкого поселилась с Нового года. И с тех пор постепенно превращается в мусорный контейнер. Хозяина авто, похоже, всё устраивает. — Она мешает проезду мусорной машины, она мешает парковаться другим машинам, и она мешает вообще гражданам. Вот у меня внук — 10 лет, и детвора играет здесь. Их постоянно как магнитом сюда тянет, — рассказывает местная жительница Надежда Гуло.
Теперь воронежские дворы взялись освобождать от автохлама. На брошенных машинах стали появляться уведомления — в течение двух недель владелец должен убрать автомобиль по-хорошему. А если нет — его эвакуируют и отправят на штрафстоянку. — Для того, чтобы добиться эвакуации автомобиля, либо добровольного перемещения — нужно обратиться в управу района, приложить фотоматериалы, по возможности. А дальше уже, получается, материалы будут направлены в наше управление, — поясняет сотрудник управления административно-технического контроля Воронежа Алексей Игнатьев.
Пока власти отыскали 260 бесхозных машин — это те, о которых сообщили сами горожане и нашли сотрудники управ. 100 уже официально признаны брошенными. И теперь у их хозяев есть два месяца на то, чтобы проявить ответственность и самим убрать свои автомобили. А если нет — уже летом начнётся активная очистка воронежских дворов от таких машин. Глеб Стародубцев, Виктор Щеглов
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