Воронежские улицы отчистят от брошенных авто

В городе начали уборку автохлама. В Воронежских дворах станет больше парковочных мест — территории начали освобождать от автохлама. Чиновники вешают на брошенных машинах уведомления с требованием металлолом убрать. Если же хозяин игнорирует предупреждения, то машину эвакуируют. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Эти « Лада » и «УАЗик» на улице Междуреченской припарковались аж несколько лет назад — так и стоят. Местные жители уже и не помнят, когда точно здесь появились эти машины. По всем признакам они брошены — спущены колеса, нет номеров, разбиты стекла.

— Очень плохо, что такие машины стоят, загораживают проезд. Тут у нас и дети гуляют. Хотелось бы, чтоб было чисто, красиво. А вот такое стоит — не радует глаз, — жалуется горожанка Галина Требунских. Сгоревшая машина на улице Урицкого поселилась с Нового года. И с тех пор постепенно превращается в мусорный контейнер. Хозяина авто, похоже, всё устраивает. — Она мешает проезду мусорной машины, она мешает парковаться другим машинам, и она мешает вообще гражданам. Вот у меня внук — 10 лет, и детвора играет здесь. Их постоянно как магнитом сюда тянет, — рассказывает местная жительница Надежда Гуло.

Теперь воронежские дворы взялись освобождать от автохлама. На брошенных машинах стали появляться уведомления — в течение двух недель владелец должен убрать автомобиль по-хорошему. А если нет — его эвакуируют и отправят на штрафстоянку. — Для того, чтобы добиться эвакуации автомобиля, либо добровольного перемещения — нужно обратиться в управу района, приложить фотоматериалы, по возможности. А дальше уже, получается, материалы будут направлены в наше управление, — поясняет сотрудник управления административно-технического контроля Воронежа Алексей Игнатьев