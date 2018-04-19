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М. Ликсутов: Автомобили во время ЧМ-2018 будут эвакуировать на ближайшие свободные парковочные места
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М. Ликсутов: Автомобили во время ЧМ-2018 будут эвакуировать на ближайшие свободные парковочные места 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Во время чемпионата мира по футболу 2018 г. автомобили в Москве будут эвакуировать на ближайшие свободные парковочные места. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Мы сделаем сервис (к ЧМ-2018 — прим. Агентства «Москва»). Если машину вашу переместили, позвоните «02», либо к нам, и будете знать, куда она уехала. Их будут перемещать по возможности на ближайшее размещенное парковочное место. Их не будут свозить на площадки. Задача — максимально близко поставить машину на ближайшее разрешенное парковочное место, и сообщить вам на телефонный сервис, чтобы вам надо было до нее просто дойти, если вы оставили машину в неположенном месте (зоны, которые станут пешеходными на время проведения матчей ЧМ-2018 — прим. Агентства «Москва»)», — пояснил М. Ликсутов.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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