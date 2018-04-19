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В ДТП на юге Москвы пострадали три человека
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В ДТП на юге Москвы пострадали три человека 

RT на русском 38 минут назад
Столкновение легковых автомобилей произошло в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по городу.
«В столкновении автомобилей Lexus и Renault у д. 3 на ул. Москворечье пострадали три человека. Они находились в Renault, который в результате столкновения перевернулся на крышу», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что пострадавшие получили незначительные повреждения.
Ранее семь человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Ростовской области.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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