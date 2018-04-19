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Mos.ru: сервисы проверки автоистории
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Mos.ru: сервисы проверки автоистории 

Open.gov.ru 33 минуты назад
Фото: Open.gov.ru
С момента запуска осенью 2017 года, сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 000 раз. Сервисы помогают избегать ошибок при покупке и продаже авто с пробегом
Наиболее популярным стал просмотр автоистории. Проверка автоистории нужна, чтобы узнать пробег автомобиля, сколько у него было владельцев, а также не находилась ли машина в розыске. Услуга помогает избежать ошибок при покупке подержанного авто.
На втором месте по популярности — оказалась проверка автомобиля по паспорту транспортного средства (ПТС), свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) и идентификационному номеру авто (VIN). С помощью данной услуги можно узнать марку, модель и год выпуска автомобиля, а также цвет кузова. Сервис помогает выяснить, не перекрашивали ли авто и не изменяли ли форму кузова.
В настоящее время происходит постепенный перенос услуг с «Автокода» на mos.ru. Теперь в режиме «одного окна» пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, техпаспорт.
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