Mos.ru: сервисы проверки автоистории

С момента запуска осенью 2017 года, сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 000 раз. Сервисы помогают избегать ошибок при покупке и продаже авто с пробегом

Наиболее популярным стал просмотр автоистории. Проверка автоистории нужна, чтобы узнать пробег автомобиля, сколько у него было владельцев, а также не находилась ли машина в розыске. Услуга помогает избежать ошибок при покупке подержанного авто.

На втором месте по популярности — оказалась проверка автомобиля по паспорту транспортного средства (ПТС), свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) и идентификационному номеру авто (VIN). С помощью данной услуги можно узнать марку, модель и год выпуска автомобиля, а также цвет кузова. Сервис помогает выяснить, не перекрашивали ли авто и не изменяли ли форму кузова.