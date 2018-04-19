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Ямы на Некрасовском путепроводе во Владивостоке спровоцировали очередное серьёзное массовое ДТП
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Ямы на Некрасовском путепроводе во Владивостоке спровоцировали очередное серьёзное массовое ДТП 

Prim.News 23 минуты назад
ДТП произошло вечером 19 апреля.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», Honda Fit двигался по путепроводу со стороны «Гоголя» в сторону «Молодежной», по средней полосе, не заметив глубокие «острые» ямы, водитель Fit пробил оба колеса.
«Машину начинает вести вправо, к крайней полосе, по которой в этот момент движется Honda Accord, происходит столкновение, после которого Accord по касательной задевает Toyota Cresta, последняя от удара уходит в леера. В результате ДТП кроме автомобилей никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Примечательно, что несколько дней назад на Некрасовском путепроводе уже произошло ДТП, которое, по предварительной информации, было спровоцировано дорожной ямой.
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