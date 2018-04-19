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Уважаемые пешеходы, обратите внимание. Вот так (на фото) водитель видит…
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Уважаемые пешеходы, обратите внимание. Вот так (на фото) водитель видит… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Уважаемые пешеходы, обратите внимание. Вот так (на фото) водитель видит дорогу за непогоды в темное время.
На фото не попали ослепительной блеск в зеркалах, не вся стойка, частично перекрывает обзор слева спереди, и периодически прилетающих литра брызг из-под колес встречных автомобилей. и сильное нервное напряжение в усилении внимания.
Вы видите пешеходов перед переходом слева? А они там есть. Так же, как и знак, и «зебра».
Но поверьте, все это очень плохо видно! Люди зимой обычно надевают темную одежду, переходы у нас обычно не освещаются, и т.д.
Это не оправдание, это — предостережение.
Водители становятся более внимательными, так. Но и вы, уважаемые пешеходы, пожалуйста, надевайте яркую одежду, пользуйтесь фонариком или мобильным на переходе. Выбирайте по возможности светлые переходы. Показывайте водителям свои намерения, и становитесь на переход после того, как увидите, что водитель готов вас пропустить. Не торопитесь — водитель в соседнем ряду может вас не видеть и неверно понять маневры других водителей, вас пропускают.
Помогайте водителям не травмировать вас. Поделитесь этим постом — вместе справимся!
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