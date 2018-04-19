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До конца года 2019 года в Москве появятся 600 электробусов
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До конца года 2019 года в Москве появятся 600 электробусов 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
В Москве на следующей неделе пройдет два конкурса на поставку электробусов. Об этом на встрече с журналистами сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.
В пятницу, 20 апреля, завершается подача заявок на поставку инновационного транспорта. Конкурсы назначены на 26 апреля.
Напомним, всего в этом году разыгрывается три лота по 100 электробусов. Два разыграют в апреле и еще один — в декабре. В следующем году Москва также планирует закупить 300 электробусов.
Как сообщил Максим Ликсутов, стоимость удалось снизить на 40 процентов за счет исключения пункта о замене батареи, одного из самых дорогостоящих элементов в конструкции машины, через 7,5 лет. По мнению экспертов, технологии развиваются слишком быстро, и вполне возможно через 3-5 лет батареи могут и существенно подешеветь, и уменьшиться в размерах.
Первые электробусы могут выйти на маршруты уже осенью. Уже подготовлено 230 водителей.
Кроме того, Максим Ликсутов высказал предположение, что через 10-15 лет в Москве могут появиться и беспилотные электробусы.
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