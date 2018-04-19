Внимательная дама с собачкой помогла найти угнанный автомобиль в Приморье

В Находке нашли ранее угнанный автомобиль в одном из заброшенных гаражей.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, очевидцы нашли автомашину «Митцубиси Паджеро» в заброшенных гаражах в районе Рыбного порта.

«Связавшись с автором, мы узнали, что ее, девушку, зовут Елена. Она, прогуливаясь с собакой, увидела в одном из боксов автомобиль с признаками угона. На автомашине отсутствовали колеса и задний бампер. Девушка незамедлительно сообщила в отел полиции о странной находке в гаражах. Стоит отметить, что данная автомашина была замечена ранее в соцсетях с описанием угона», — говорится в сообщении.

В итоге на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа УМВД по городу Находка. Полицейским предстоит установить личности угонщиков. Уже возбуждено уголовное дело.