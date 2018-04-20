«Паркуется по звуку» — пожилая автомобилистка удивила владивостокцев

Во Владивостоке водительница за рулем разбила сразу несколько автомобилей, перепутав педали, сообщает PRIMPRESS.

Авария произошла во дворе дома № 2 по улице Иртышской. Как выяснилось, за рулем Toyota Carina была 79-летняя женщина. Она собиралась выехать с парковки задним ходом, но не рассчитала габариты и врезалась в Nissan X-trail.

После этого женщина, по-видимому, разнервничав, нажала не на ту педаль и на полной скорости рванула назад, где «встретилась» с Toyota Rush . Вдобавок оказались снесены ограждения.

Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС», подписчики которого набросились на автомобилистку и в один голос заявили, что таких нужно лишать прав.

«Паркуется по звуку», «Совсем не в себе? Две тачки скосила», «Как можно перепутать педали — у тебя их всего две» — недоумевают пользователи.

Кто-то из юзеров обратил внимание на то, что припаркованный в нескольких сантиметрах Mitsubishi Pajero остался нетронутым: «Зато хозяин „Паджеро“ сегодня прям чертов везунчик. Наверное, сегодня проставляется».