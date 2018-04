Во Владивостоке водительница за рулем разбила сразу несколько автомобилей, перепутав педали, сообщает PRIMPRESS.

Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС», подписчики которого набросились на автомобилистку и в один голос заявили, что таких нужно лишать прав.

«Паркуется по звуку», «Совсем не в себе? Две тачки скосила», «Как можно перепутать педали — у тебя их всего две» — недоумевают пользователи.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 18, 2018 at 8:11pm PDT