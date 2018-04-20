Департамент транспорта Москвы скорректировал схему перекрытия дорог из-за подготовки к Параду Победы

Столичный департамент транспорта скорректировал схему перекрытия дорог в городе 23 и 26 апреля, 3, 6 и 9 мая из-за подготовки к Параду Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Так, с 20 апреля с 22:00 до 1:00 21 апреля будут перекрываться участки парадной площадки Алабино, Минского шоссе, Киевского шоссе, МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, Рублевском шоссе, ул. Осенняя, ул. Крылатская, ул. Нижние Мневники. При этом по маршруту движения колонны возможно ограничения движения

На участках ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, на ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская, ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка будут действовать перекрытия 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 7:00, 9 мая с 6:00. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

На Кремлевской набережной, Боровицкой площади, ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Новинском бульваре, ул. Садово-Кудринская, ул. Тверская, Большом Москворецком мосту, ул. Болотная, Болотной площади, Большом Каменном мосту будет перекрыто движение 26 апреля и 3 мая с 22:40 и 6 мая с 10:40 с открытием по мере прохождения колонны.

У железнодорожной станции «Пресня» на 1-м Силикатном проезде, 2-м Силикатном проезде, 3-м Силикатном проезде, на Звенигородском шоссе в сторону ул. Мневники по встречной полосе, ул. Мневники в сторону ул. Народного Ополчения по встречной полосе, ул. Народного Ополчения, ул. Нижние Мневники, Звенигородского шоссе, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, ул. Садово-Кудринская (с нарушением налево), Триумфальной площади, ул. Тверская будет перекрыто движение 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 6:00 и 9 мая с 5:00. Движение будет открыто по окончании движения колонны.

На участках Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Новинского бульвара, ул. Баррикадная, ул. Красная Пресня, Звенигородского шоссе, ул. Нижние Мневники будет перекрыто движение 27 апреля и 4 мая с 1:00, 6 и 9 мая с 10:40. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.