На Бердском шоссе мужчина за рулем Хонды улетел в кювет и разбился насмерть 

Под Новосибирском разбился насмерть водитель иномарки в районе Нижней Ельцовки. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Неподалеку от Нижней Ельцовки по направлению в сторону Новосибирска улетела в кювет Honda Civic. Об этом сообщила женщина-очевидец, которая в этот момент ехала рядом в такси.
Иномарка, по словам свидетельницы ДТП, на очень большой скорости перестраивалась из крайнего левого ряда в правый, в этот момент машину занесло. Машину повело боком, затем она несколько раз перевернулась и на высоте примерно трёх метров врезалась в дерево. Водитель от мощного удара вылетел из автомобиля через люк. Позже его тело удалось обнаружить на расстоянии 30 метров от его машины.
Водитель иномарки 1979 года рождения скончался от полученных травм. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД.