На Бердском шоссе мужчина за рулем Хонды улетел в кювет и разбился насмерть

Под Новосибирском разбился насмерть водитель иномарки в районе Нижней Ельцовки. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Неподалеку от Нижней Ельцовки по направлению в сторону Новосибирска улетела в кювет Honda Civic . Об этом сообщила женщина-очевидец, которая в этот момент ехала рядом в такси.

Иномарка, по словам свидетельницы ДТП, на очень большой скорости перестраивалась из крайнего левого ряда в правый, в этот момент машину занесло. Машину повело боком, затем она несколько раз перевернулась и на высоте примерно трёх метров врезалась в дерево. Водитель от мощного удара вылетел из автомобиля через люк. Позже его тело удалось обнаружить на расстоянии 30 метров от его машины.