Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки

В результате инцидента спортсмен получил двойной перелом коленной чашечки и перелом левого бедра.

"Я справился с вирусной инфекцией и вернулся к тренировкам. Второй день после возвращения омрачился ужасным инцидентом. Я ехал с Берни Айзелем, когда внезапно появилась машина, проигнорировавшая знак «стоп». Берни удалось избежать столкновения, а мой велосипед оказался сломанным, как и колено.

Я очень разочарован поведением некоторых водителей. Велогонщикам и автомобилистам все сложнее делить дорогу", — приводит слова Халлера Cycling News.

Отмечается, что спортсмен пропустит веломногодневку «Тур де Франс».