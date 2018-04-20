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Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки
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Велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Велогонщик команды Katusha-Alpecin Марко Халлер был сбит автомобилем во время тренировки, сообщает "Советский спорт".
В результате инцидента спортсмен получил двойной перелом коленной чашечки и перелом левого бедра.
"Я справился с вирусной инфекцией и вернулся к тренировкам. Второй день после возвращения омрачился ужасным инцидентом. Я ехал с Берни Айзелем, когда внезапно появилась машина, проигнорировавшая знак «стоп». Берни удалось избежать столкновения, а мой велосипед оказался сломанным, как и колено.
Я очень разочарован поведением некоторых водителей. Велогонщикам и автомобилистам все сложнее делить дорогу", — приводит слова Халлера Cycling News.
Отмечается, что спортсмен пропустит веломногодневку «Тур де Франс».
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