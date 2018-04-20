ВАЗ-2101 отметил свой очередной День рождения. 

19 апреля 1970 года — этот день стал знаменательным для российской автомобильной промышленности.
Именно в этот день компания АвтоВАЗ выпустила свой первый седан ВАЗ-2101. И именно с этого автомобиля началась целая история. ВАЗ-2101 покорил не только сердца соотечественников, но и чешских путешественников. В 2017 году они преодолели расстояние на легенде в 48 500 километров, путешественники посетили 29 стран.
Автомобилю на данный момент насчитывается 42 года, он отслужил своё и теперь находится в музее «АвтоВАЗ», соседкой его стала «Нива», которая объехала весь Северный полюс. День рождения автомобиля проходило в торжественной обстановке, куда были приглашены путешественники Питер Явурек и Филипп Фогель. Интересный факт: ВАЗ-2101 часто сравнивают с итальянской моделью Fiat 124, но всё-таки российский автомобиль в разы превосходит своего конкурента. Инженеры, которые трудились над автомобилем провели около восьми ста доработок перед тем, как выпустили авто.