Краевая счетная палата выявила нарушения в работе станции скорой помощи Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. / ТАСС /. Контрольно-счетная палата Приморского края выявила ряд нарушений, в том числе финансовых, в работе станции скорой помощи Владивостока. Согласно опубликованному на сайте ведомства докладу, оклады водителей не индексировались два года, а лекарства закупались у поставщиков одновременно с оптовой и розничной наценкой.

"В нарушение закона Приморского края, с 1 октября 2017 года не увеличены (индексированы) в 1,051 раза оклады водителей скорой медицинской помощи. Аналогично, с 1 января 2018 года не увеличены (индексированы) в 1,04 раза оклады водителей скорой медицинской помощи. Учреждением допущено неэффективное расходование бюджетных средств, в связи с начислением поставщиками одновременно и оптовой и розничной надбавки к фактической отпускной цене, на общую сумму 324,45 тыс. рублей", — говорится в отчете.

Кроме этого, выявлены факты списания топлива не по методическим рекомендациям Минтранса РФ , а по фактическому расходу, оплаты ремонта и запчастей стоящих на гарантии автомобилей, неукомплектованности 18 бригад. Также на территории, принадлежащей станции скорой помощи, обнаружена не оформленная должным образом недвижимость.

Провести проверку Контрольно-счетной палате края поручил глава Приморья после визита на предприятие. Ранее в местных СМИ появлялись критические материалы о работе станции скорой помощи города.