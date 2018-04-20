Ещё
Краевая счетная палата выявила нарушения в работе станции скорой помощи Владивостока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Краевая счетная палата выявила нарушения в работе станции скорой помощи Владивостока 

ТАСС 31 минуту назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Приморского края выявила ряд нарушений, в том числе финансовых, в работе станции скорой помощи Владивостока. Согласно опубликованному на сайте ведомства докладу, оклады водителей не индексировались два года, а лекарства закупались у поставщиков одновременно с оптовой и розничной наценкой.
"В нарушение закона Приморского края, с 1 октября 2017 года не увеличены (индексированы) в 1,051 раза оклады водителей скорой медицинской помощи. Аналогично, с 1 января 2018 года не увеличены (индексированы) в 1,04 раза оклады водителей скорой медицинской помощи. Учреждением допущено неэффективное расходование бюджетных средств, в связи с начислением поставщиками одновременно и оптовой и розничной надбавки к фактической отпускной цене, на общую сумму 324,45 тыс. рублей", — говорится в отчете.
Кроме этого, выявлены факты списания топлива не по методическим рекомендациям Минтранса РФ, а по фактическому расходу, оплаты ремонта и запчастей стоящих на гарантии автомобилей, неукомплектованности 18 бригад. Также на территории, принадлежащей станции скорой помощи, обнаружена не оформленная должным образом недвижимость.
Провести проверку Контрольно-счетной палате края поручил глава Приморья после визита на предприятие. Ранее в местных СМИ появлялись критические материалы о работе станции скорой помощи города.
ТАСС: последние новости
Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта Участки дорог в центре Москвы перекроют в апреле и мае из-за подготовки к Параду Победы В ДТП с автобусом и бетономешалкой под Ростовом пострадали 12 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции4
Названы сроки открытия Крымского моста47
Появились фото концепта большого внедорожника Lada2
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение