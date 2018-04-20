В Башкирии женщина-водитель ответит за смерть пешехода

В Мелеузе вынесли приговор водителю, которая сбила пешехода.

Происшествие случилось в апреле 2017 года. Ночью 12 апреля женщина за рулем Chevrolet Cruze ехала из Мелеуза в Антоновку. Как рассказали в ГИБДД , она превысила скорость и не успела затормозить, когда справа вдруг появился пешеход.

— 31-летний мужчина шел по обочине. После наезда он от полученных травм скончался на месте происшествия, и его тело обнаружили только утром, — сообщили в ГИБДД республики.

При этом женщина сначала покинула место происшествия, а через несколько часов сама сдалась стражам порядка и признала свою вину.

— Ей дали три года в колонии-поселении, лишили прав на три года. Она также выплатит брату погибшего 500 тысяч рублей компенсации, — сообщили в Мелеузовской межрайонной прокуратуре.