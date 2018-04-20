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В Башкирии женщина-водитель ответит за смерть пешехода
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В Башкирии женщина-водитель ответит за смерть пешехода 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Мелеузе вынесли приговор водителю, которая сбила пешехода.
Происшествие случилось в апреле 2017 года. Ночью 12 апреля женщина за рулем Chevrolet Cruze ехала из Мелеуза в Антоновку. Как рассказали в ГИБДД, она превысила скорость и не успела затормозить, когда справа вдруг появился пешеход.
— 31-летний мужчина шел по обочине. После наезда он от полученных травм скончался на месте происшествия, и его тело обнаружили только утром, — сообщили в ГИБДД республики.
При этом женщина сначала покинула место происшествия, а через несколько часов сама сдалась стражам порядка и признала свою вину.
— Ей дали три года в колонии-поселении, лишили прав на три года. Она также выплатит брату погибшего 500 тысяч рублей компенсации, — сообщили в Мелеузовской межрайонной прокуратуре.
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