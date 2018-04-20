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На Бердском шоссе перевернулась «Хонда»: водитель погиб
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На Бердском шоссе перевернулась «Хонда»: водитель погиб 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.
Авария случилась в 21:05 между Академгородком и Нижней Ельцовкой.
«Водитель 1979 года рождения (стаж у него с 2000 года) на автомобиле Honda Civic двигался по Бердскому шоссе со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Лесосечной и совершил опрокидывание на правую по ходу движения обочину», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Инспекторы уточнил, что, судя по повреждениям, машина перевернулась несколько раз. Водитель «Хонды» погиб на месте — его тело нашли возле машины. Он вылетел из салона во время аварии, так как предположительно не был пристёгнут, пояснил Владислав Савченков. Больше в опрокинувшейся машине никого не было.
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