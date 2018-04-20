Водитель мусоровоза вылетел из кабины и погиб под колёсами КАМАЗа на Бердском шоссе

Днём 20 марта на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КамАЗа.

ДТП произошло около 13:20 недалеко от остановки «Звёздная».

По информации в социальных сетях, на место происшествия почти сразу же приехали врачи скорой помощи, но водитель мусоровоза от полученных травм скончался на месте.

«Ехала в 3-4 машинах от них, увидела только столб пыли. Позвонила в 112. Навстречу ехала скорая, девушка из скорой сразу побежала туда. Пробку создавать не стала, видела, что помощь оказывают. Очень страшно, прямо на глазах и нет человека», — рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий аварии Ирина.

По данным сервиса Яндекс. Пробки на Бердском шоссе в сторону Бердска от разъезда Иня до места аварии растянулась серьёзная пробка. Скорость потока не превышает 5 километров в час.

«Сейчас там плотный поток машин, ничего не видно. В момент аварии стоял ужасный грохот и пыль поднялась, видно было из окна», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Екатерина.