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Водитель мусоровоза вылетел из кабины и погиб под колёсами КАМАЗа на Бердском шоссе
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Водитель мусоровоза вылетел из кабины и погиб под колёсами КАМАЗа на Бердском шоссе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 20 марта на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КамАЗа.
ДТП произошло около 13:20 недалеко от остановки «Звёздная».
По информации в социальных сетях, на место происшествия почти сразу же приехали врачи скорой помощи, но водитель мусоровоза от полученных травм скончался на месте.
«Ехала в 3-4 машинах от них, увидела только столб пыли. Позвонила в 112. Навстречу ехала скорая, девушка из скорой сразу побежала туда. Пробку создавать не стала, видела, что помощь оказывают. Очень страшно, прямо на глазах и нет человека», — рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий аварии Ирина.
По данным сервиса Яндекс. Пробки на Бердском шоссе в сторону Бердска от разъезда Иня до места аварии растянулась серьёзная пробка. Скорость потока не превышает 5 километров в час.
«Сейчас там плотный поток машин, ничего не видно. В момент аварии стоял ужасный грохот и пыль поднялась, видно было из окна», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Екатерина.
Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.
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