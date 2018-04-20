Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Японии, среди китайцев никто серьезно не пострадал

Токио, 20 апреля / Синьхуа / — Автобус с 29 китайскими туристами в четверг столкнулся с микроавтобусом в Японии недалеко от известной достопримечательности — вулкана Фудзияма. Несколько китайцев, которые получили легкие травмы, были доставлены в близлежащую больницу. На данный момент все они были выписаны. Об этом сообщило посольство КНР в Японии.

По информации китайской дипломатической миссии, водители обоих автомобилей — японцы. Два человека, находившиеся в микроавтобусе, серьезно пострадали в ДТП и были перевезены в больницу в префектуре Яманаси для получения экстренной медицинской помощи.

Как сообщили местные СМИ, после инцидента были госпитализированы в общей сложности 17 человек, среди них семь китайских туристов, которые получили легкие травмы. —0—