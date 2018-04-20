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Соцсети: в Оренбурге на Пролетарской перевернулась машина скорой помощи
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Соцсети: в Оренбурге на Пролетарской перевернулась машина скорой помощи 

АиФ-Оренбург 42 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 апреля в Оренбурге вечером после столкновения с автомобилем «Лада Калина» перевернулась карета скорой помощи.
О происшествии очевидцы рассказали в соцстях. По словам одного из свидетелей ДТП, легковая машина, выезжающая со второстепенной дороги и не пропустила скорую помощь. Кто-то предположил, что водитель «Калины» был пьян, однако, это опровергает другой очевидец:
«Я находился на месте аварии. Водитель был совершенно трезв. Там (в «скорой») была беременная девушка. Не стоит устраивать сарафанное радио. Он (водитель «Калины») не спешил ни по каким делам, он увидел «скорую» в последний момент, когда начал тормозить».
Чуть позже в соцсетях ситуацию прокомментировал и сам предполагаемый виновник ДТП:
«Все живы. Девушку с прерванной беременностью увезли с порезом руки от стекла, машины застрахованы, водители и фельдшеры целы, водители трезвы».
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
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