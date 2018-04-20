На ВИЗе легковушка снесла дорожное ограждение и перегородила трамвайные пути

Утром около 06:30 на улице Татищева в Екатеринбурге автомобиль Daewoo Nexia снёс дорожное ограждение и вылетел на трамвайные пути. На фотографии, которую прислал нам наш читатель, видны следы от шин, оставшиеся на мокром асфальте.

Очевидцы также сообщают, что с места аварии кто-то убегал. Люди предполагают, что это был водитель разбитого автомобиля.

— Daewoo Nexia снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути. Водитель бросил машину и ушёл. Движение в сторону Крауля остановлено, — сообщил очевидец аварии.

Разбитая машина перегородила пути, по которым проходят пять трамвайных маршрутов.