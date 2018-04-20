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У иномарки от удара с тягачом вырвало движок: смертельное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск
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У иномарки от удара с тягачом вырвало движок: смертельное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 

72.ru 24 минуты назад
Фото: 72.ru
В четверг, 19 апреля, на 114 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Здесь в девять часов вечера столкнулись Nissan и тягач Volvo. От удара большегруз съехал в кювет, а легковушка так сильно помялась, что узнать в ней иномарку теперь практически невозможно. В результате этого происшествия погиб один человек.
— Предварительно, столкновение машин произошло в результате выезда на встречную полосу. Обстоятельства еще не успели установить. Погиб мужчина, предварительно, водитель легковушки. Ему было всего 36 лет, — рассказал 72.ru источник в правоохранительных органах.
Точная информация об обстоятельствах случившегося и погибшем, пока уточняется.
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