На дорогах республики массово проверят водителей

В пятницу, 20 апреля, республиканские госавтоинспекторы выйдут на дороги республики и начнут массово останавливать для проверки автомобилистов.

Сплошные проверки помогут выявить нарушителей ПДД в транспортном потоке. Особое внимание будут уделять подозреваемым в пьянстве за рулем.

— Большинство жителей республики относится с пониманием к сотрудникам Госавтоинспекции . Просим оказать поддержку и помощь в поддержании порядка на дорогах, — попросили в ГИБДД по Башкирии.

Места сплошных проверок не раскрываются. Предполагается, что проверки будут проходить в течение пятницы, 20 апреля и выходных — 21 и 22 апреля.