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На дорогах республики массово проверят водителей
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На дорогах республики массово проверят водителей 

ufa1.ru 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В пятницу, 20 апреля, республиканские госавтоинспекторы выйдут на дороги республики и начнут массово останавливать для проверки автомобилистов.
Сплошные проверки помогут выявить нарушителей ПДД в транспортном потоке. Особое внимание будут уделять подозреваемым в пьянстве за рулем.
— Большинство жителей республики относится с пониманием к сотрудникам Госавтоинспекции. Просим оказать поддержку и помощь в поддержании порядка на дорогах, — попросили в ГИБДД по Башкирии.
Места сплошных проверок не раскрываются. Предполагается, что проверки будут проходить в течение пятницы, 20 апреля и выходных — 21 и 22 апреля.
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