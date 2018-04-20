Два человека пострадали в результате наезда иномарки на дерево на востоке Москвы

В столичном районе Восточное Измайлово автомашина врезала в дерево, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«В районе пересечения ул. Нижняя Первомайская и ул. 12-я Парковая автомобиль марки Skoda совершил наезд на дерево. В результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.