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Два человека пострадали в результате наезда иномарки на дерево на востоке Москвы
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Два человека пострадали в результате наезда иномарки на дерево на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 28 минут назад
В столичном районе Восточное Измайлово автомашина врезала в дерево, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«В районе пересечения ул. Нижняя Первомайская и ул. 12-я Парковая автомобиль марки Skoda совершил наезд на дерево. В результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время на месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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