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На автосалоне в Монако представили российский прототип спорткара: видео
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На автосалоне в Монако представили российский прототип спорткара: видео 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Пятнадцатый автосалон Top Marques Monaco проходит с 19 по 22 апреля.
На автосалоне Top Marques в Монако был представлен новый российский автомобиль — спортивный прототип BR1 класса LMP1. В 2015 году российская компания BR Engineering под руководством российского бизнесмена разработала первый российский спортивный прототип, отвечающий требованиям категории LMP2.
«Этот автомобиль был полностью изготовлен в РФ, российскими инженерами. Корпус машины выполнен из углеродистой стали. У автомобиля двигатель Nissan объемом 4,5 литра», — рассказала представитель SMP Racing Татьяна Ловлева.
Пятнадцатый автосалон Top Marques Monaco проходит с 19 по 22 апреля. На нем ограниченным тиражом мировые мировые премьеры автомобилей, а также эксклюзивные модели и редкие классические машины.
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