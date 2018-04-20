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Некоторым грузовикам запретили въезжать в мегаполис из-за весенних дорог
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Некоторым грузовикам запретили въезжать в мегаполис из-за весенних дорог 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Большегрузам закрыли въезд в Новосибирск из-за весенней распутицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.
Ограничение будет действовать с 23 апреля по 22 мая 2018 года на дорогах общего пользования местного значения, которые относятся к городскому округу, а также к собственности Новосибирска.
Ограничение распространяется на автомобили, у которых нагрузка на ось превышает 6 тонн. При этом без разницы, с грузом или без груза. Также правило распространяется на автомобили с нагрузкой на ось больше 7 тонн, которые перевозят технологические грузы. Например, такие, как бетон или асфальтобетон. Также на грузовики, которые относятся к спецтехнике, например, железнодорожные контейнеры, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры и экскаваторы.
Такие меры пришлось принять для того, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах и сохранить дороги мегаполиса во время неблагоприятных природно-климатических условий с приходом весны.
Ограничение не распространяется на Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2018 года не распространяется на грузы, относящиеся к международным перевозкам, на пассажирские перевозки автобусами. Также не запрещено въезжать в город грузовикам, которые перевозят продукты питания, животных, лекарство, топливо, семейный фонд, удобрения, а также почту и почтовые грузы. Не запрещено движение также грузовому транспорту, который осуществляет перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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