Некоторым грузовикам запретили въезжать в мегаполис из-за весенних дорог

Большегрузам закрыли въезд в Новосибирск из-за весенней распутицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Ограничение будет действовать с 23 апреля по 22 мая 2018 года на дорогах общего пользования местного значения, которые относятся к городскому округу, а также к собственности Новосибирска.

Ограничение распространяется на автомобили, у которых нагрузка на ось превышает 6 тонн. При этом без разницы, с грузом или без груза. Также правило распространяется на автомобили с нагрузкой на ось больше 7 тонн, которые перевозят технологические грузы. Например, такие, как бетон или асфальтобетон. Также на грузовики, которые относятся к спецтехнике, например, железнодорожные контейнеры, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры и экскаваторы.

Такие меры пришлось принять для того, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах и сохранить дороги мегаполиса во время неблагоприятных природно-климатических условий с приходом весны.

Ограничение не распространяется на Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2018 года не распространяется на грузы, относящиеся к международным перевозкам, на пассажирские перевозки автобусами. Также не запрещено въезжать в город грузовикам, которые перевозят продукты питания, животных, лекарство, топливо, семейный фонд, удобрения, а также почту и почтовые грузы. Не запрещено движение также грузовому транспорту, который осуществляет перевозку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.