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Более 70 пензенских водителей пренебрегли безопасностью детей-пассажиров
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Более 70 пензенских водителей пренебрегли безопасностью детей-пассажиров 

PNZdrive 14 минут назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги очередного профилактического рейда. Акция «Автокресло — детям» проходила на территории Пензы и области с 17 по 18 апреля. Ее цель — сокращения числа ДТП с участием детей-пассажиров, а также усиление пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях.
«За время проведения мероприятия 72 водителя были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», — рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Автоинспекторы напоминают пензенским автомобилистам, что перевозка детей-пассажиров младше семи лет должна осуществляться только с использованием автокресел. Юных пассажиров от семи до 11 лет включительно разрешено перевозить, пристегнув ремнем безопасности. Но это при условии, что ребенок поедет на заднем сиденье. При перевозке детей-пассажиров на переднем сиденье использование автокресла обязательно. Также запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Штраф за нарушение правил перевозки детей-пассажиров составляет 3 тысячи рублей.
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