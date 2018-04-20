Более 70 пензенских водителей пренебрегли безопасностью детей-пассажиров

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги очередного профилактического рейда. Акция «Автокресло — детям» проходила на территории Пензы и области с 17 по 18 апреля. Ее цель — сокращения числа ДТП с участием детей-пассажиров, а также усиление пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях.

«За время проведения мероприятия 72 водителя были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», — рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Автоинспекторы напоминают пензенским автомобилистам, что перевозка детей-пассажиров младше семи лет должна осуществляться только с использованием автокресел. Юных пассажиров от семи до 11 лет включительно разрешено перевозить, пристегнув ремнем безопасности. Но это при условии, что ребенок поедет на заднем сиденье. При перевозке детей-пассажиров на переднем сиденье использование автокресла обязательно. Также запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Штраф за нарушение правил перевозки детей-пассажиров составляет 3 тысячи рублей.