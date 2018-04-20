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На КАД легковушка столкнулась с дорожной техникой
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На КАД легковушка столкнулась с дорожной техникой 

Ivyborg.ru 9 минут назад
Отечественная иномарка влетела в дорожную технику, работающую на трассе. Информации о пострадавших нет. Об аварии сообщают очевидцы
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