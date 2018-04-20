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Уфимский мотоциклист открыл сезон, столкнувшись с двумя легковушками
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Уфимский мотоциклист открыл сезон, столкнувшись с двумя легковушками 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На улице Летчиков в Уфе накануне днем, 19 апреля, мотоцикл Honda влетел в иномарку.
25-летний мотоциклист летел по улице и в районе дома № 12а врезался в едущий Huyndai Genesis. От удара двухколесник отбросило в стоящую отечественную Lada XRAY. Водитель мотоцикла попал в больницу с различными травмами.
— Мужчину отпустили после осмотра врача. Как оказалось при проверке, у него было водительское удостоверение категории В, а мотоцикл не имел регистрационных знаков. В отношении мужчины составлен протокол, — сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.
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