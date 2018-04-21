В Уфе байкер влетел в иномарку

Сегодня, 21 апреля, на улице Шота Руставели мотоциклист влетел в легковушку. Кадры с места ДТП выложили участники сообщества «БашДТП».

Как рассказали очевидцы, девушка за рулем Skoda Rapid , «переобув» резину на шиномонтажке, сдавала назад, выехала на проезжую часть, а там по главной ехал мотоциклист. Байкер влетел в бок автомобиля.

— Водитель мотоцикла, пролетел метров 5-10, ударился о бордюрный камень. Когда я подбежал к нему, чтобы оказать первую помощь, он сильно кричал. Возможны переломы ног, таза и рёбер, — рассказала свидетель аварии.

Известно, что нарушения есть у каждого участника аварии: девушка — не убедилась в безопасности манёвра, а водитель мотоцикла — не соблюдал скоростной режим.