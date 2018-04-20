В Покачах в аварии пострадали двое

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 апреля в 13:59 в городе Покачи.

27-летний водитель на автомобиле « Уаз » ехал по улице Комсомольской. При повороте налево он не предоставил преимущество водителю на « Hyundai Elantra».

В результате ДТП пострадали оба водителя. Они получили травмы.

Как отметили в окружной ГИБДД , всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.