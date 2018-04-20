В Покачах в аварии пострадали двое 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 апреля в 13:59 в городе Покачи.
27-летний водитель на автомобиле «Уаз» ехал по улице Комсомольской. При повороте налево он не предоставил преимущество водителю на «Hyundai Elantra».
В результате ДТП пострадали оба водителя. Они получили травмы.
Как отметили в окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.
Напомним, в октябре прошлого года в Покачах произошло ДТП. Пьяный водитель на легковушке «Kia Rio» сбил 4 человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Затем автомобиль врезался в остановку. От полученных травм в больнице скончалась женщина, мать троих детей.