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«Lexus что-то приуныл»: в утреннем ДТП на тюменской объездной перевернулась иномарка
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«Lexus что-то приуныл»: в утреннем ДТП на тюменской объездной перевернулась иномарка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 20 апреля, на улице Закалужской Lexus столкнулся с Daewoo Espero и перевернулся. В результате этого ДТП на объездной дороге образовалась пробка.
— Ехал на работу и увидел в районе заправки «Лукойл» перевертыш и битую машину рядом. Они заняли два ряда, образовалась пробка, — сообщил очевидец.
Информацию об этом подтвердили и в официальных ведомствах.
— Предварительно, водитель Lexus выбрал небезопасную скорость, чем в последствии и спровоцировал аварию. Пострадавших от столкновения машин нет. Но, поскольку в результате ДТП возникли затруднения движения, на место выезжали сотрудники ГИБДД и регулировали вручную, — сообщила Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Сейчас, по информации госавтоинспекции, пробки на этом участке дороги уже нет.
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