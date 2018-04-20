«Lexus что-то приуныл»: в утреннем ДТП на тюменской объездной перевернулась иномарка

Сегодня утром, 20 апреля, на улице Закалужской Lexus столкнулся с Daewoo Espero и перевернулся. В результате этого ДТП на объездной дороге образовалась пробка.

— Ехал на работу и увидел в районе заправки «Лукойл» перевертыш и битую машину рядом. Они заняли два ряда, образовалась пробка, — сообщил очевидец.

Информацию об этом подтвердили и в официальных ведомствах.

— Предварительно, водитель Lexus выбрал небезопасную скорость, чем в последствии и спровоцировал аварию. Пострадавших от столкновения машин нет. Но, поскольку в результате ДТП возникли затруднения движения, на место выезжали сотрудники ГИБДД и регулировали вручную, — сообщила Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Сейчас, по информации госавтоинспекции, пробки на этом участке дороги уже нет.