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Зимники теряют твердость
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Зимники теряют твердость 

ИА Север-Пресс 50 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Зимняя дорога Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 открыта для движения транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение машин общей массой до 30 тонн.
Дорога Уренгой — Красноселькуп с 08:00 до 20:00 открыта для движения полноприводных автомобилей общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.
По дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы открыто движение для машин повышенной проходимости массой до 30 тонн.
На дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
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