Зимники теряют твердость

Зимняя дорога Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 открыта для движения транспорта общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение машин общей массой до 30 тонн.

Дорога Уренгой — Красноселькуп с 08:00 до 20:00 открыта для движения полноприводных автомобилей общей массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

По дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы открыто движение для машин повышенной проходимости массой до 30 тонн.

На дороге Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешено движение для полноприводных транспортных средств массой до 20 тонн.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.