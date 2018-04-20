ДТП в центре Петрозаводска: не разъехались «шестерка» и «Ниссан»

Авария произошла вчера в час пик в карельской столице.

ДТП с участием легковых автомобилей « Ниссан » и ВАЗ-2106 произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Герцена в четверг, 19 апреля, в 18:16, пишет «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, на перекрёстке, при движении в сторону площади Гагарина, образовался затор. ВАЗ-2106 совершал левый поворот с проспекта Ленина на улицу Герцена. В это же время «Ниссан» двигался по улице Герцена в прямом направлении. Столкновения избежать не удалось. Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв.