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На Немировича-Данченко погасли светофоры: собирается пробка
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На Немировича-Данченко погасли светофоры: собирается пробка 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 20 апреля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс. Картах около 11:20. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
«Заявка дежурному поступила в 11:00. По свидетельствам очевидцев, там рядом идут работы, может, повредили кабель. Наша бригада выехала, причину в ближайшее время установим», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, на улице Немировича-Данченко (в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев) образовался затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.
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